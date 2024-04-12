У світ вийде книга Навального, яку він дописав в ув'язненні

Прессекретар Навального Кіра Ярмиш, яка допомагала політику в роботі над автобіографією, повідомила, що книгу він дописував, вже перебуваючи в ув'язненні в Росії

Мемуари «відбивають повну переконаність Навального в тому, що змінам неможливо чинити опір і вони прийдуть»

Мемуари Олексія Навального про його опозиційну діяльність у Росії, які політик почав писати 2020 року в Німеччині, вийдуть у США восени 2024 року, повідомляє The New York Times з посиланням на видавництво Knopf.

Книга Навального називається «Патріот», перший тираж становитиме 500 тисяч екземплярів, уточнює видання. Мемуари опозиціонера вийдуть 11 мовами.

У книзі розповідається про юність Навального, його родину, політичну кар'єру, замахи на нього та на його близьких.

У видавництві зазначають, що книгу Навальний писав сам, а деякі її частини він диктував своїм соратникам. Більшість мемуарів політик написав у Німеччині, де він перебував на лікуванні після отруєння «Новичком».

Наразі вдова опозиціонера Юлія Навальна займається доопрацюванням книги, уточнили у видавництві. Мемуари «відбивають повну переконаність Навального в тому, що змінам неможливо чинити опір і вони прийдуть», сказав представник Knopf.

За словами Навальної, написати мемуари її чоловікові запропонували соратники. Спочатку політик не хотів братися за мемуари, але потім втягнувся в роботу.

У свою чергу прессекретар Навального Кіра Ярмиш, яка допомагала політику в роботі над автобіографією, повідомила, що книгу він дописував, вже перебуваючи в ув'язненні в Росії.

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Стало також відомо, що президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц за тиждень до смерті Олексія Навального обговорювали обмін ув'язненими із Росією. Зокрема йшлося про обмін колишнього офіцера ФСБ на Навального.

До слова, цьогоріч Юлія та посмертно Олексій Навальний стали лауреатами «Премії за свободу ЗМІ». За інформацією із заяви журі, у своїй промові в Європарламенті Навальна попередила світ про Путіна, який «не політик, а кровожерливий монстр». Вона закликала вільний світ притягнути Путіна до відповідальності за його агресивну війну проти України.