Росія вдарила ракетами по Чернігову: є загиблі та поранені

В результаті ракетних ударів в Чернігові є загиблі та багато поранених

Окупанти завдали трьох ракетних ударів майже по центру міста

Сьогодні зранку росіяни завдали ракетного удару по Чернігову – є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

«Недобрий ранок на Чернігівщині. Ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста. Є загиблі цивільні, є багато поранених», «Російські терористи вдарили по Чернігову, постраждали цивільні. Терор потрібно зупинити. ППО і ПРО – це те, що потрібно Україні вже зараз», – прокоментував удар по Чернігову керівник Офісу президента Андрій Єрмак. повідомив він.

Чаус наголосив, що на місці прильотів працюють рятувальники, медики, надають всю необхідну допомогу.

«Російські терористи вдарили по Чернігову, постраждали цивільні. Терор потрібно зупинити. ППО і ПРО – це те, що потрібно Україні вже зараз», – прокоментував удар по Чернігову керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Виконуючий обов‘язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако уточнив, що стався приліт по об’єкту соціальної інфраструктури. Він додав, що внаслідок ракетних ударів по Чернігову відомо про чотирьох загиблих.

Через наслідки обстрілу Чернігівський обласний центр крові терміново потребує донорів.

Після того, як Росія атакувала Чернігівщину, вибухи пролунали в Одесі. Це сталося під час повітряної тривоги. За словами місцевих жителів, у місті чули один вибух. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав в Одесі та Одеському районі всіх бути в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

В Україні станом на 08:49 була оголошена повітряна тривога. Небезпека існувала для столиці та низки північних регіонів. Моніторингові телеграм-канали писали про ціль на столицю. Вибухи пролунали у Чернігові. Станом на 09:28 тривогу скасовано.