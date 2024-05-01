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В Одесі прогриміли потужні вибухи

Катерина Іванова
glavcom.ua
В Одесі прогриміли потужні вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

О 21:55 в Одесі розпочалася повітряна тривога

01 травня о 22:02 в Одесі прогриміли вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Напередодні Повітряні сили України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

В Одесі прогриміли потужні вибухи фото 1
фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 30 квітня о 23:31 в Одесі прогриміли вибухи. Напередодні Повітряні сили України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня: «Одеса – терміново в укриття!». Згодом голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив, що Росія атакувала Одесу балістичними ракетами. Внаслідок чого загинуло троє людей, ще троє поранені. 

Триває 798 день повномасштабної війни. Позиційні бої тривали на північний захід від Сватового в районі Берестового, Крохмального і Стельмахівки; на захід від Сватового біля Копанок і Райгородки; на південний захід від Сватового біля Твердохлібового, Новосергіївки, Новоєгорівки, Греківки та Невського.

Загалом, 30 квітня, ворог завдав вісім ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Теги: росія Одеса укриття озброєння тривога

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