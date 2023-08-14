Ракетна атака на Одесу: у місті спалахнула пожежа, є поранені

В Одесі виникла пожежа від падіння ракетних уламків

Постраждалим надається медична допомога

Уночі 14 серпня ворог атакував Одесу ракетами. Від падіння уламків у місті спалахнуло кілька пожеж, троє осіб отримали поранення. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

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За його словами, у будівлях вибуховою хвилею вибито вікна.

«Поступила інформація про трьох постраждалих внаслідок попередньої атаки російських терористів по Одесі. Людям надається вся необхідна медична допомога», – написав глава Одещини.

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Зазначимо, що станом на момент публікації в регіоні скасовано повітряну тривогу.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня в Одесі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, у місті працювали сили протиповітряної оборони.

Крім того, цієї ночі у Запоріжжі теж пролунала серія вибухів під час тривоги.

До слова, завершилася 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом дня російські окупанти завдали два ракетні удари, 24 авіаційні удари та майже 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.