Обстріли України: ЗСУ попередили про нову тактику росіян

За словами Наталі Гуменюк, цілком ймовірно, що зараз окупанти можуть застосувати точкові, поодинокі ракетні удари

Атаки дронами та ракетами зараз «на паузі», бо росіяни підтягують резерви

Після масованих атак по Україні з використанням дронів та ракет окупанти пішли «на паузу» бо не можуть підтягнути достатньо ресурсів. При цьому, ворог може застосувати точкові обстріли та балістику. Про це в ефірі національного телемарафону заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк.

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«Потужно відстрілявшись, ворог, як правило, бере паузу, але тут треба теж бути напоготові і розуміти, що ворог час від часу тактику змінює», – зазначила Гуменюк.

За словами Гуменюк, цілком ймовірно, що окупанти можуть застосувати точкові, поодинокі ракетні удари і «це не залякування, це попередження».

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«Попередження про те, щоб ми не розслаблялися – літній період, спека дуже впливає на психологічний стан людей», – додала спікерка.

Гуменюк уточнила, що наразі жодного ракетоносія в морі немає, тому обстріли дронами та ракетами наразі «на паузі».

«Пару днів ми можемо говорити про те, що вони можуть використовувати або балістичні загрози, або будь-які способи атак прифронтових територій. Ракетний і дроновий терор зараз на певній паузі», – констатувала вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що РФ атакує Україну ракетами, які Київ передав Москві за газові борги в 90-х.