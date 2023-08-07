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Обстріли України: ЗСУ попередили про нову тактику росіян

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Обстріли України: ЗСУ попередили про нову тактику росіян
За словами Наталі Гуменюк, цілком ймовірно, що зараз окупанти можуть застосувати точкові, поодинокі ракетні удари
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Атаки дронами та ракетами зараз «на паузі», бо росіяни підтягують резерви

Після масованих атак по Україні з використанням дронів та ракет окупанти пішли «на паузу» бо не можуть підтягнути достатньо ресурсів. При цьому, ворог може застосувати точкові обстріли та балістику. Про це в ефірі національного телемарафону заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк.

«Потужно відстрілявшись, ворог, як правило, бере паузу, але тут треба теж бути напоготові і розуміти, що ворог час від часу тактику змінює», – зазначила Гуменюк.

За словами Гуменюк, цілком ймовірно, що окупанти можуть застосувати точкові, поодинокі ракетні удари і «це не залякування, це попередження».

«Попередження про те, щоб ми не розслаблялися – літній період, спека дуже впливає на психологічний стан людей», – додала спікерка.

Гуменюк уточнила, що наразі жодного ракетоносія в морі немає, тому обстріли дронами та ракетами наразі «на паузі».

«Пару днів ми можемо говорити про те, що вони можуть використовувати або балістичні загрози, або будь-які способи атак прифронтових територій. Ракетний і дроновий терор зараз на певній паузі», – констатувала вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що РФ атакує Україну ракетами, які Київ передав Москві за газові борги в 90-х.

Теги: війна обстріл російська ракета

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