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У Запоріжжі пролунали вибухи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Запоріжжі пролунали вибухи
Окупанти атакували Запоріжжя
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У регіоні оголошена повітряна тривога

Уночі 14 серпня у Запоріжжі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомило «Суспільне Запоріжжя».

Про перший вибух видання написало о 2:20. Згодом, о 2:25 з’явилося повідомленні про повторні вибухи в місті.

Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попереджали про загрозу балістики для Запоріжжя.

Зазначимо, що в Запорізькій та ще в низці областей станом на момент публікації триває повітряна тривога через загрозу дронів та балістики.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня в Одесі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Перед цим, пізно ввечері 13 серпня, Україною ширилася повітярна тривога через активність стратегічного бомбардувальника Ту-22м3 в акваторії Азовського моря.

До слова, завершилася 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом дня російські окупанти завдали два ракетні удари, 24 авіаційні удари та майже 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: Запоріжжя вибух тривога

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