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Юрій Гудименко Український політичний діяч, лідер Руху «Демократична Сокира»

575. Цифра, яку потрібно памʼятати завжди

glavcom.ua
Тепер ці ракети летять по наших містах, наших домівках і вбивають нас
фото з відкритих джерел

Якщо ти хочеш миру, то готуватися треба не до миру, а до війни. І робити це щохвилини.

575 ракет Х-55 разом з 11 важкими бомбардувальниками передала Україна Росії у девʼяностих роках.

Тепер ці ракети летять по наших містах, наших домівках і вбивають нас.

Це було політичне рішення. Тоді, можливо, воно здавалося логічним, а слово «Буча» означало лише столичне передмістя. І в обмін на списання боргів за газ ми віддали зброю тим, для кого наша незалежність була як кістка у горлянці.

І не було нічого. Ніхто не штурмував будівлю Кабміну, ніхто не протестував на вулицях. Все відбулося відносно тихо і спокійно.

Це має навчити нас чомусь.

Тому, що рішення, яке здається вірним сьогодні, призведе до катастрофи завтра. І тому, що завтра може бути абсолютно не таким, як вчора.

Тому, що політика важлива і ігнорувати її не можна. Пустовойтенко, який підписав тоді угоду з Путіним, прийшов до влади внаслідок виборів, бо премʼєр-міністра призначає не Папа Римський, а парламент.

Тому, що якщо ти хочеш миру, то готуватися треба не до миру, а до війни. І робити це щохвилини.

Тому, що зброя важлива.

І чомусь ще.

575 ракет. І ще 11 бомбардувальників.

575.

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Теги: історія війна російська ракета

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