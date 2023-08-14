Окупанти атакували Одесу

У регіоні триває повітряна тривога

У ніч на 14 серпня в Одесі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомило «Суспільне».

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«В Одесі пролунали звуки вибухів», – написало видання о 1:13.

Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу «Шахедів» для Одещини.

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За даними оперативного командування «Південь», попередньо, відомо про чотири групи ударних безпілотників: три – в напрямку Одеси, одна – в напрямку Південного.

«Жителі Одещини та гості регіону, якщо ви не в укритті – пройдіть негайно до безпечних місць. Лишайтеся там до кінця повітряної тривоги», – написав Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації.

Оновлено. О 1:30 в Одесі, за даними «Суспільного», прогриміли повторні вибухи.

«Йде бойова робота ППО та інших підрозділів», – повідомив голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

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«Херсонська, Миколаївська, Одеська області – ракетна небезпека!», – попередили Повітряні сили.

Зазначимо, що на Одещині та ще в низці областей станом на момент публікації триває повітряна тривога через загрозу дронів та балістики.

Перед цим, пізно ввечері 13 серпня, Україною вже ширилася повітярна тривога через активність стратегічного бомбардувальника Ту-22м3 в акваторії Азовського моря.

До слова, завершилася 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом дня російські окупанти завдали два ракетні удари, 24 авіаційні удари та майже 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.