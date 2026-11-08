Росія вдарила по Одесі: є загиблий, спалахнув склад із продуктами

На місцях влучань працюють екстрені служби

Унаслідок російської атаки на Одесу 8 листопада загинула людина. Пошкоджень зазнали адміністративна будівля та покинуте нежитлове приміщення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Близько 09:13 в Одеському районі пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попереджали про рух реактивного безпілотника з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси та Лиманки.

За словами очільника області, під удар також потрапив склад продовольчих товарів, який уже був пошкоджений під час попередніх атак. Унаслідок влучання там виникла масштабна пожежа. Інформації про постраждалих на цій локації наразі немає.

Ворог влучив у склад продовольчих товарів фото: Одеська ОВА

Росіяни повторно атакували склад із продуктами в Одесі фото: Одеська ОВА

На місцях обстрілів триває ліквідація наслідків. До роботи залучені всі відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада російські війська також атакували Харків ударними безпілотниками. Близько опівночі зафіксували влучання у Київському районі міста, а о 03:17 дрон типу «Молнія» вдарив по Шевченківському району. За словами міського голови Ігоря Терехова, на місці останнього удару загорівся автомобіль.

Крім того, внаслідок нічних атак на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини без електропостачання залишилися понад 600 тис. споживачів у п'яти районах області. Пошкоджено важливі енергооб'єкти, а лікарні та критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення. Енергетики розпочали відновлювальні роботи, однак повторні обстріли ускладнюють їх проведення.