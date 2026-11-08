Головна Одеса Новини
search button user button menu button
1719-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Росія вдарила по Одесі: є загиблий, спалахнув склад із продуктами

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Росія вдарила по Одесі: є загиблий, спалахнув склад із продуктами
Наслідки російського удару по Одесі 8 листопада
фото: Одеська ОВА

На місцях влучань працюють екстрені служби

Унаслідок російської атаки на Одесу 8 листопада загинула людина. Пошкоджень зазнали адміністративна будівля та покинуте нежитлове приміщення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Близько 09:13 в Одеському районі пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попереджали про рух реактивного безпілотника з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси та Лиманки. 

За словами очільника області, під удар також потрапив склад продовольчих товарів, який уже був пошкоджений під час попередніх атак. Унаслідок влучання там виникла масштабна пожежа. Інформації про постраждалих на цій локації наразі немає.

Ворог влучив у склад продовольчих товарів
Ворог влучив у склад продовольчих товарів
фото: Одеська ОВА
Росіяни повторно атакували склад із продуктами в Одесі
Росіяни повторно атакували склад із продуктами в Одесі
фото: Одеська ОВА

На місцях обстрілів триває ліквідація наслідків. До роботи залучені всі відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада російські війська також атакували Харків ударними безпілотниками. Близько опівночі зафіксували влучання у Київському районі міста, а о 03:17 дрон типу «Молнія» вдарив по Шевченківському району. За словами міського голови Ігоря Терехова, на місці останнього удару загорівся автомобіль. 

Крім того, внаслідок нічних атак на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини без електропостачання залишилися понад 600 тис. споживачів у п'яти районах області. Пошкоджено важливі енергооб'єкти, а лікарні та критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення. Енергетики розпочали відновлювальні роботи, однак повторні обстріли ускладнюють їх проведення.

Читайте також:

Теги: пожежа Одеса обстріл Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окремо президент заслухав доповідь міністра охорони здоров'я щодо облаштування укриттів
Зеленський поставив термінове завдання під час візиту до Прилук
8 жовтня, 19:16
Енергетики ДТЕК відновлюють пошкоджене російською атакою обладнання на Одещині
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32
Кременецький район Тернопільщини знову опинився під ударом безпілотників
Російський дрон атакував енергетичний об'єкт на Тернопільщині
18 жовтня, 10:13
Всі обставини трагедії встановлюють фахівці
У Звягелі під час пожежі в будинку загинув трирічний хлопчик
3 листопада, 05:21
Вибори у США, атака на Україну, вибухи в окупованому Донецьку: головне за ніч 4 листопада
Вибори у США, атака на Україну, вибухи в окупованому Донецьку: головне за ніч 4 листопада
4 листопада, 05:35
За наявними даними, з-під завалів уже дістали 43 тіла
У Комишувасі російські авіабомби могли вбити майже 100 людей за один день – Зеленський
5 листопада, 21:29
Пошкоджений Державний торговельно-економічний університет у Києві, 27 жовтня 2026 року
Удар по гуртожитку Торговельного університету в Києві: у якому стані поранені студенти
27 жовтня, 13:27
Пожежа на території підстанції у Білогородській громаді
Пожежа на території підстанції в Білогородці: у якому стані обладнання
30 жовтня, 11:16
Росіяни атакували об'єкт ДТЕК на Одещині
Росіяни пошкодили енергетичний об'єкт на Одещині – ДТЕК
3 листопада, 08:58

Новини

Росія вдарила по Одесі: є загиблий, спалахнув склад із продуктами
Росія вдарила по Одесі: є загиблий, спалахнув склад із продуктами
Росія атакувала Одесу: пошкоджено торговельний центр
Росія атакувала Одесу: пошкоджено торговельний центр
На Одещині стартував опалювальний сезон: графік подачі тепла
На Одещині стартував опалювальний сезон: графік подачі тепла
Активісти показали незвичайну конструкцію навколо пам'ятника Пушкіну
Активісти показали незвичайну конструкцію навколо пам'ятника Пушкіну
В Одесі затримано агента РФ, який встановлював GPS-маячки на бензовози
В Одесі затримано агента РФ, який встановлював GPS-маячки на бензовози
Чоловіки живуть у підвалах з ґратами на дверях. Лубінець повідомив про порушення в ТЦК на Одещині
Чоловіки живуть у підвалах з ґратами на дверях. Лубінець повідомив про порушення в ТЦК на Одещині

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2026
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
88K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
68K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон
65K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 08:15
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:40
Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
6 листопада, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
6 листопада, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
5 листопада, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua