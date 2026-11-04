ДТЕК показав масштабні руйнування теплоелектростанцій (фото)

Зруйноване обладнання та уламки конструкцій на території однієї з теплоелектростанцій ДТЕК після російської атаки 3 листопада

Через ракетно-дроновий удар 3 листопада теплоелектростанції компанії припинили виробництво електроенергії

Компанія ДТЕК оприлюднила фотографії масштабних руйнувань на своїх теплоелектростанціях після російської атаки 3 листопада. На знімках видно пошкоджені виробничі будівлі, зруйновані металеві конструкції та уламки обладнання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Зруйноване обладнання та уламки конструкцій на території однієї з теплоелектростанцій ДТЕК після російської атаки 3 листопада фото: ДТЕК

За інформацією енергетичної компанії, у ніч та вранці 3 листопада російські війська завдали масованого удару по трьох теплоелектростанціях, застосувавши десятки ракет і безпілотників.

Унаслідок обстрілів об'єкти зазнали значних руйнувань. Усі три станції припинили генерацію електроенергії.

На оприлюднених фотографіях видно понівечені фасади промислових будівель, обвалені перекриття, деформовані металеві опори та зруйноване технологічне обладнання.

Російський обстріл пошкодив фасад і металеві конструкції виробничої будівлі ТЕС фото: ДТЕК

Окремі ділянки території вкриті уламками бетону й металу. Масштаби пошкоджень свідчать про значні руйнування виробничої інфраструктури.

У ДТЕК наголосили, що попри постійні російські атаки продовжують робити все можливе для підтримки української енергосистеми.

Інформацію про терміни відновлення роботи пошкоджених теплоелектростанцій компанія наразі не оприлюднила.

Нагадаємо, 3 листопада ДТЕК повідомила про припинення генерації на трьох теплоелектростанціях внаслідок масованого російського обстрілу. Компанія заявила про масштабні пошкодження енергетичного обладнання після ударів десятками ракет і дронів.