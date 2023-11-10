Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Жителям «почервонілих» областей слід було негайно перейти в укриття
Увечері 10 листопада у Києві та низці облатсей оголосили повітряну тривогу.
Повітряна тривога станом на 21:00 оголошена в Сумській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Пізніше додалися Одещина та Черкащина.
О 22:07 повітряну тривогу оголосили на Київщині. О 22:35 тривога поширилась на Київ.
«На підступах до столиці працюють сили протиповітряної оборони!», – повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.
О 23:46 повідомили про відбій повітряної тривоги.
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