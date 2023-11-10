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Масштабна повітряна тривога тривала понад годину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
фото: glavcom.ua

Жителям «почервонілих» областей слід було негайно перейти в укриття

Увечері 10 листопада у Києві та низці облатсей оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога станом на 21:00 оголошена в Сумській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Пізніше додалися Одещина та Черкащина.  

О 22:07 повітряну тривогу оголосили на Київщині. О 22:35 тривога поширилась на Київ.

«На підступах до столиці працюють сили протиповітряної оборони!», – повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

О 23:46 повідомили про відбій повітряної тривоги.

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