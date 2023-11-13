Повітряні сили показали збиття російського «Орлана» (відео)

Безпілотники знищили воїни Херсонської зенітної ракетної бригади

Українські воїни знищили сьогодні два ворожі «Мерліни» та два «Орлани». Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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«Знищені 13 листопада два «Мерліни та два «Орлани» – результат успішної бойової роботи воїнів Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь», – йдеться в повідомленні.

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На відео – збиття російського ворожого безпілотника «Орлан-10».

«Орлан-10» – російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Виробник – ТОВ «Спеціальний технологічний центр», Санкт-Петербург, Росія. Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку. У травні 2022 року була представлена ударна модифікація. Вартість такого БПЛА складає близько $100 тис.

Нагадаємо, триває 628-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у місті Харків.