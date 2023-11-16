Брак житла для українців у Німеччині. Як Берлін вирішує проблему

Від початку року до столиці Німеччини прибуло 9936 прохачів тимчасового притулку, що на 40% більше, ніж роком раніше

Німецький Берлін робить значно більшу ставку на гуртожитки та готелі для розміщення біженців, ніж це було на початку війни. Сенаторка з питань праці, соціальних питань, рівності, інтеграції, різноманітності та боротьби з дискримінацією Кансель Кізілтепе оголосила, що до кінця цього року планується надати близько 1500 місць для біженців за рахунок оренди кімнат у готелях та гуртожитках. Цей показник уже значно перевищено, це пише Aussiedlerbote.

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Житло для біженців украй необхідне, пише видання. Німецький сенат все більше уваги приділяє готелям та гуртожиткам. Проте сенатор із соціальних питань вважає, що це лише тимчасове рішення. За даними влади, біженці мають різні варіанти розміщення – від одномісних номерів до багатомісних кімнат, у яких проживають, приміром, по шість осіб.

Порівняно з великими центрами розміщення, розташованими, наприклад, на території колишнього берлінського аеропорту Тегель, проживання в хостелах та готелях є дешевшою альтернативою. Середня добова вартість проживання в хостелах та готелях нині становить 57 євро.

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Втім, соціальна служба Берліна не надала жодної інформації щодо порівняльної вартості проживання у Тегелі. Однак одне можна сказати точно: виходячи зі щомісячних витрат у кілька мільйонів євро на центри для біженців в в Берліні, то у місті можна було б будувати по два модульні будинки на місяць.

Як пише видання, з огляду на біженців, повсякденне життя в гуртожитках для них спокійніше, вони мають свої ванні кімнати, а в деяких – є кухні. Це полегшує життя людей, але не є довгостроковим рішенням. Приміщення надаються лише на обмежений проміжок часу через обмеження в контрактах.

«Розміщення у гуртожитках та готелях – це лише екстрене рішення», – заявила сенаторка із соціальних питань Кизилтепе. «Для успішної інтеграції нам необхідне децентралізоване розміщення», – додає сенаторка з питань праці та соціальних питань.

Тому сенат дотримується своєї мети – будуватиме у Берліні модульне житло для біженців, інтегроване у житлові квартали. «Таким чином, у довгостроковій перспективі ми збільшимо пропозицію доступного житла для всіх берлінців», – вважає Кансель Кизилтепе.

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Раніше стало відомо, що центри прийому біженців з України у Берліні переповнені. Про це пише німецьке видання Tagesspiegel посилаючись на дані Державного управління у справах біженців (LAF). Пропускна спроможність центрів прийому «близька до нуля», прокоментував представник управління.

Згідно з його заявою, з початку року до столиці Німеччини прибуло 9936 прохачів тимчасового притулку, що на 40% більше, ніж роком раніше. Крім того, столиці Німеччини потрібно було подбати про приблизно про 11 тис. біженців з України, після 20 тис. осіб, які прибули минулого року.

Останніми роками щотижня до Берліна прибувало близько тисячі прохачів притулку – здебільшого сирійців, турків, афганців, грузинів та молдаван та 350 біженців з України. До кінця року очікується ще 9-10 тис. осіб.

Серед іншого, міська влада планує здавати в оренду цілі готелі та хостели, перетворити новий ангар в аеропорту Темпельхоф, який закрився у 2008 році, на комунальне житло. Крім того, прохачів притулку та біженців з України розмістять у будинках закритої неврологічної клініки, яку спочатку влада планувала знести.