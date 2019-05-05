СБУ затримала на Одещині фуру з контрабандними сигаретами



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Правоохоронці виявили понад 200 коробок сигарет іноземного виробництва Фото: СБУ

За попередніми оцінками, вартість виявлених сигарет складає понад 3 мільйони гривень

Співробітники Служби безпеки України блокували в Одеській області контрабандне ввезення великої партії тютюнових виробів з території однієї з сусідніх держав.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Під час огляду вантажного автомобіля з причепом на трасі Київ-Одеса правоохоронці виявили понад 200 коробок сигарет іноземного виробництва без товаросупровідних документів і марок акцизного збору», - йдеться в повідомленні.

За попередніми оцінками, вартість виявлених сигарет складає понад 3 мільйони гривень.

За оперативною інформацією, партія тютюнових виробів була незаконно переправлена через кордон на територію Кодимського району для подальшого перепродажу.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею про зловживання владою або службовим становищем (ч.2 ст.364 КК України). Тривають слідчі дії.

Раніше за добу прикордонники виявили три контрабанди сигарет у міжнародних поїздах.