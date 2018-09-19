СБУ затримала в Одесі високопосадовця митниці



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Затримання митника в Одесі

Співробітники СБУ затримали посадовця поблизу робочого місця під час одержання всієї суми хабара

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на систематичних хабарах керівника одного з управлінь Одеської митниці Державної фіскальної служби України.

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що посадовець організував схему одержання неправомірної вигоди від підприємців за безперешкодну видачу дозвільних документів для зовнішньоекономічних операцій. Вартість своїх «послуг» зловмисник оцінював від двох тисяч доларів США.

«Оперативники спецслужби задокументували черговий факт вимагання митником трьох тисяч американських доларів. Співробітники СБУ затримали посадовця поблизу робочого місця під час одержання всієї суми хабара. Вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу», - йдеться у повідомленні.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, можливо причетних до протиправної діяльності.

За інформацією місцеввого видання «Думская», затримано начальника управління організації митного контролю Олександра Дмитренка.

До слова, у Запоріжжі СБУ викрила незаконний бізнес керівників ряду вишів.