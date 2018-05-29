Ще одне футбольне міні-поле відкрили на Одещині

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Відкриття відбулося в Овідіопольському районі

У селі Надлиманське Овідіопольського району відкрили футбольне міні-поле зі штучним покриттям. Разом із місцевими мешканцями в урочистому заході взяв участь перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Олександр Терещук.

«Це – проект, який втілено в життя за рахунок спільних коштів державного та місцевих бюджетів. На цьому ми плануємо не зупинятися, адже мова йде про фізичне виховання молоді. Також у нас є програма з розвитку спорту, яка передбачає будівництво таких футбольних, баскетбольних та багатофункціональних майданчиків», - підкреслив Олександр Терещук.

Зазначимо, вартість нового об’єкту склала 1,5 мільйони гривень. Окрім того, перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Олександр Терещук привітав місцевих мешканців з нагоди 214-річчя села.

Нагадаємо, на розвиток спортивної галузі у 2018 році в обласному бюджеті передбачено майже 80 мільйонів гривень. Розвиток спорту та культури залишається пріоритетами Стратегічного плану дій голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова «Розумний регіон» на 2017-2019 роки.