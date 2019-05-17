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    Скульптуру одеського художника встановили в центрі Сіднея

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    Скульптуру одеського художника встановили в центрі Сіднея

    Вже в кінці літа скульптура повернеться в Україну

    Скульптуру у вигляді великого серця одеського художника Олександра Мілова встановили в центрі Сіднея. Про це сам скульптор повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    Нова скульптура Мілова зображує серце в навушниках, всередині якого вміщено зображення континентів. Вага арт-об'єкту близько тонни, а його висота - 6 метрів. Як розповів художник, скульптуру встановили в рамках фестивалю «Vivid Sydney», який пройде в Австралії з 24 травня по 15 червня. Цього року його тема «любов, мир і музика».

    «Всі ми різні, і, навіть говорячи однією мовою, часто не чуємо один одного. Чути треба серцем, бо наш світ - відображення наших душ, а не навпаки », - пояснив ідею свого творіння Мілов.

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    Скульптуру одеського художника встановили в центрі Сіднея
    Скульптуру одеського художника встановили в центрі Сіднея
    Скульптуру одеського художника встановили в центрі Сіднея
    Скульптуру одеського художника встановили в центрі Сіднея

    В кінці серпня скульптура повернеться в Одесу, а в середині вересня, обіцяє Мілов, її встановлять на узбережжі Фонтанки.

    Джерело: Пушкинская.net

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