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    Пожежа в одеському коледжі: студенти кажуть, що сигналу тривоги не було

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    Пожежа виникла 4 грудня на 3 поверсі шестиповерхового учбового корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. - Пожежа в одеському коледжі: студенти кажуть, що сигналу тривоги не було
    Пожежа виникла 4 грудня на 3 поверсі шестиповерхового учбового корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    Під час пожежі в коледжі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато учнів не одразу дізналися про загоряння

    Під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій вулиці не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.

    Про це повідомляє «Думська» з посиланням на самих студентів коледжу.

    «Все почалося на третьому поверсі. Вчителька відкриває двері, а там вже туман, — згадує студентка Олександра. — Дівчатка, які вийшли, стали дзвонити тим, хто залишився нагорі. Запитують: «Ви виходите? Ви де?». Вони кажуть, що не було ніякої тривоги».

    Учні та співробітники коледжу кажуть, що керівництво три роки випрошувало у Міністерства освіти та науки гроші на хоча б мінімальний ремонт, але безуспішно.

    «В плані пожежної безпеки там був страх і жах. Вагонка на стінах, вузькі коридори, єдині сходи, стародавні ліфти, скупченість, захаращеність. Як таке допустили після всіх попередніх пожеж, незрозуміло», — заявила «Думській» учнівська навчального закладу, яка побажала залишитися неназваною.

    Як відомо, Пожежа в Одеському коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу могла виникнути через зламаний подовжувач.

    Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    Повідомлялося, що під час пожежі постраждали 29 осіб, включно з сімома пожежниками. Ще одна 17-річна студентка загинула.

    Станом на вечір середи місцезнаходження ще 13 осіб залишалося невідомим.

    Рятувальники ввечері 4 грудня ліквідували пожежу на площі 4 тис. кв. метрів. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

    5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

    Заступник міського голови Одеси Андрій Котляр оприлюднив список госпіталізованих внаслідок пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

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