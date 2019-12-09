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    Головного рятувальник Одещини відсторонили від посади

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    Віктор Федорчак - Головного рятувальник Одещини відсторонили від посади
    Віктор Федорчак

    Кадрові рішення у ГУ ДСНС області - реакція керівництва держави на пожежу в Одеському коледжі

    Начальника ГУ ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака і його заступника Михайла Вовка тимчасово відсторонили від роботи в зв'язку з чотирма резонансними смертоносними пожежами в Одесі за останні два з половиною роки. Про це заявив в ході брифінгу в ОДА прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

    Він додав, що наполягатиме на звільненні Федорчака і Вовка.

    На закритому засіданні під головуванням Олексія Гончарука також був звільнений глава департаменту освіти Одеської ОДА Олександр Лончк. Він повинен був контролювати справи згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, який знаходиться під патронажем Міністерства освіти та науки.

    «Зі своєю роботою він не впоралася, не оформлені документи, щоб коледж міг нормально отримувати фінансування капітальних витрат», - заявив прем'єр Гончарук.

    Як повідомлялося, перевірка будівлі коледжу у Одесі востаннє відбувалася у 2014 році.

    Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    За даними мерії, під час пожежі постраждали 26 осіб, включно з сімома пожежниками. Ще одна 17-річна студентка загинула.

    Рятувальники ввечері ліквідували пожежу на площі 4 тис. кв. метрів. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

    Однією з причин пожежі вважають проблеми з проводкою в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. В результаті пожежі постраждали понад 30 людей. Друга версія - підпал.

    Джерело: Пушкинская.net

    пожежа ДСНС Одеса Одещина рятувальники Олексій Гончарук
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