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    Трагедія з нацгвардійцем в суді Одеси: поліція розслідує суїцид

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    Трагедія з нацгвардійцем в суді Одеси: поліція розслідує суїцид

    Нацгвардієць, 1999 р.н., вистрілив собі у голову з табельної зброї

    Військовослужбовець Національної гвардії, який отримав вогнепальне поранення в голову в Київському районному суді Одеси, знаходиться в реанімації. 

    Інцидент з пораненням нацгвардійця кваліфіковано як замах на самогубство, повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

    «За попередніми даними, тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення постраждалий, 1999 р.н., отримав, вистріливши собі у голову з табельної зброї», - заявили в поліції.

    Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15 ч. 2 та ст. 115 ч. 1 (замах на самогубство) Кримінального кодексу України. 

    Обставини події з’ясовуються.

    Раніше повідомлялося, що військовослужбовець Національної гвардії отримав вогнепальне поранення в голову в Київському районному суді Одеси.

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