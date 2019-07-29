Трагедія з нацгвардійцем в суді Одеси: поліція розслідує суїцид



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Нацгвардієць, 1999 р.н., вистрілив собі у голову з табельної зброї

Військовослужбовець Національної гвардії, який отримав вогнепальне поранення в голову в Київському районному суді Одеси, знаходиться в реанімації.

Інцидент з пораненням нацгвардійця кваліфіковано як замах на самогубство, повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

«За попередніми даними, тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення постраждалий, 1999 р.н., отримав, вистріливши собі у голову з табельної зброї», - заявили в поліції.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15 ч. 2 та ст. 115 ч. 1 (замах на самогубство) Кримінального кодексу України.

Обставини події з’ясовуються.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовець Національної гвардії отримав вогнепальне поранення в голову в Київському районному суді Одеси.