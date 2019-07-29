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    В Одесі військовий Нацгвардії отримав вогнепальне поранення в голову в Київському райсуді

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    В Одесі військовий Нацгвардії отримав вогнепальне поранення в голову в Київському райсуді

    За цим фактом розпочато службове розслідування

    Військовослужбовець Національної гвардії отримав вогнепальне поранення в голову в Київському районному суді Одеси. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду.

    «Під час несення служби в Київському районному суді міста Одеси особовий склад, який знаходився у вартовому приміщенні, почув постріл. Як пізніше з'ясувалося, в одному з приміщень було знайдено солдата з ознаками вогнепального поранення (в голову)», - сказано в ньому.

    На місце події було викликано слідчо-оперативну групу і карету швидкої допомоги.

    За цим фактом розпочато службове розслідування.

    Як повідомлялось, у неділю, 28 липня, Збройні сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню на Донбасі. Водночас, збройні формування РФ та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї.

    Зазначається, що противник здійснив обстріл КПВВ «Мар'їнка» з великокаліберного кулемета.  Обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони немає.

     

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