У Балтському районі поліцейські навчали місцевих жителів захищатися від злодіїв

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Людей похилого віку навчали, як не стати жертвою криміналу

Останнім часом почастішали випадки вчинення злочинів відносно беззахисних пенсіонерів: їх грабують, видурюють у них гроші розмаїті «цілительки», псевдо-працівниці «соцзабезів» та інші аферисти. Тож поліцейські, не чекаючи повідомлення про чергову жертву, розпочали серед стареньких інформаційно-роз’яснювальну кампанію.

Про це інформує відділ комунікації національної поліції в Одеській області, повідомляє «Главком».

Різноманітні пройдисвіти вигадують все нові й нові способи, аби увійти в довіру до літніх громадян, при цьому часто «граючи» на їхніх почуттях та користуючись вірою в людську порядність. Дійсно, пенсіонери більш довірливі, щирі та відкриті відносно інших людей, разом з тим, не настільки багаті, щоб укріпити вікна та двері своїх помешкань, не кажучи вже за сигналізацію. Крім того, у більшості своїй вони заощадливі, бо економлять на останньому, щоб відкласти з пенсії «на чорний день» чи на подарунок для улюбленого онучка. І про це чудово знають крадії.

Щоб попередити кримінальні правопорушення стосовно беззахисних громадян у своєму районі, співробітники секторів швидкого реагування та дільничні офіцери Балтського відділу поліції почали відвідувати інвалідів, літніх та самотніх людей і проводити з ними роз’яснювальну роботу. Поліцейські розповідають стареньким про злочини, які вже були вчинені відносно незахищеної категорії громадян та пояснюють, як не стати жертвою шахраїв самим. А щоб рекомендації та настанови не забувалися – залишають на додачу пам’ятки «як не стати жертвою злочинних посягань».

«І найголовніше, якщо ви або ваші родичі таки стали жертвою злочинця, не зволікайте зі зверненням у поліцію. Чим швидше ви повідомите на «102» про скоєння злочину, тим більше у нас шансів затримати злочинця та повернути вкрадене. Бували випадки, коли викликаний пильними сусідами «поліцейський наряд» затримував злодія чи шахрайку просто в під’їзді ще до того, як ті встигали проникнути в потрібну квартиру. Тож будьте пильними», - закликають на останок поліцейські своїх підопічних.