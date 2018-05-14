В Одесі затримали поліцейського-корупціонера

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СБУ викрила на хабарі слідчого поліції

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту одного з одеських райвідділів поліції.

Про це інформує прес-служба СБУ, повідомляє «Главком».

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання майором поліції у місцевого жителя п`яти тисяч доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за скоєння дорожньо-транспортної пригоди. У разі несплати вказаної суми зловмисник погрожував перевести свідка в статус обвинуваченого. Як посередника поліцейський залучив адвоката.

Правоохоронці затримали обох зловмисників на одній з вулиць обласного центру під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі тисячі американських доларів.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення можливої причетності інших осіб до протиправної діяльності.

Операція з викриття злочинних дій проводилась спільно з підрозділом внутрішньої безпекою поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури.