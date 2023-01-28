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У Чорному морі посилилась мінна небезпека: Братчук назвав причину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Чорному морі посилилась мінна небезпека: Братчук назвав причину
фото: armyinform.com.ua

Місце влада закликала громадян не порушувати відповідних розпоряджень обласної військової адміністрації та командування ЗСУ

Сьогодні, 28 січня, у Чорному морі суттєво погіршилися погодні умови. Через шторм посилилась мінна небезпека. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Є висока ймовірність зриву снарядів з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя», – зазначив посадовець.

Водночас Братчук закликав громадян берегти себе і рідних, а також не порушувати відповідних розпоряджень обласної військової адміністрації та командування ЗСУ.

Нагадаємо, триває 339-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів  в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Дружба, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Вугледар і Пречистівка Донецької області.

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Теги: шторм влада небезпека Бахмут Вугледар Чорне море міни

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