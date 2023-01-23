Невідомі повідомили про мінування ліцеїв у Броварах

Повідомлення про мінування надійшло на електронну адресу управління освіти

У ліцеях проводять перевірки, працюють кінологи, слідчо- оперативна група та вибухотехніки

У Броварах школярів евакуювали з навчальних закладів через повідомлення про замінування. Про це повідомляє місцеве видання «Трибуна».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними видання, анонімне повідомлення про мінування надійшло на електронну адресу управління освіти, а також на лінію «102». Попередньо відомо про «мінування» міських ліцеїв №4, 5 та 7.

Крім того, начальник Броварського управління поліції Київської області Кирило Самойленко у коментарі виданню заявив, що інформація про мінування надійшла і в інші навчальні заклади Київської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У ліцеях проводять перевірки, працюють кінологи, слідчо- оперативна група, вибухотехніки. Дітей евакуювали, після завершення перевірки, школярі повернуться до навчання.

Нагадаємо, 3 січня Україною покотилася хвиля мінувань. Тоді повідомляли про нібито мінування супермаркетів, адмінбудівлі та школи.