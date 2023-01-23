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Невідомі повідомили про мінування ліцеїв у Броварах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Невідомі повідомили про мінування ліцеїв у Броварах
Повідомлення про мінування надійшло на електронну адресу управління освіти
фото ілюстративне

У ліцеях проводять перевірки, працюють кінологи, слідчо- оперативна група та вибухотехніки

У Броварах школярів евакуювали з навчальних закладів через повідомлення про замінування. Про це повідомляє місцеве видання «Трибуна».

За даними видання, анонімне повідомлення про мінування надійшло на електронну адресу управління освіти, а також на лінію «102». Попередньо відомо про «мінування» міських ліцеїв №4, 5 та 7.

Крім того, начальник Броварського управління поліції Київської області Кирило Самойленко у коментарі виданню заявив, що інформація про мінування надійшла і в інші навчальні заклади Київської області.

У ліцеях проводять перевірки, працюють кінологи, слідчо- оперативна група, вибухотехніки. Дітей евакуювали, після завершення перевірки, школярі повернуться до навчання.

Нагадаємо, 3 січня Україною покотилася хвиля мінувань. Тоді повідомляли про нібито мінування супермаркетів, адмінбудівлі та школи.

Теги: школярі школа Київщина

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