Невідомі повідомили про мінування ліцеїв у Броварах
У ліцеях проводять перевірки, працюють кінологи, слідчо- оперативна група та вибухотехніки
У Броварах школярів евакуювали з навчальних закладів через повідомлення про замінування. Про це повідомляє місцеве видання «Трибуна».
За даними видання, анонімне повідомлення про мінування надійшло на електронну адресу управління освіти, а також на лінію «102». Попередньо відомо про «мінування» міських ліцеїв №4, 5 та 7.
Крім того, начальник Броварського управління поліції Київської області Кирило Самойленко у коментарі виданню заявив, що інформація про мінування надійшла і в інші навчальні заклади Київської області.
У ліцеях проводять перевірки, працюють кінологи, слідчо- оперативна група, вибухотехніки. Дітей евакуювали, після завершення перевірки, школярі повернуться до навчання.
Нагадаємо, 3 січня Україною покотилася хвиля мінувань. Тоді повідомляли про нібито мінування супермаркетів, адмінбудівлі та школи.
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