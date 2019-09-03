У День міста першим на світ з'явився хлопчик



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У 225-й ювілей Одеси перше немовля з'явилося на світ в 00 годин 01 хвилину 2 вересня

Першою дитиною, що з'явилася на світ в Одесі в 225-й день народження міста, став новонароджений хлопчик.

Малюк побачив світ в 00 годин 01 хвилину 2 вересня 2019 року в міському пологовому будинку №7.

Вага новонародженого склала 3100 грамів, зріст - 54 сантиметри. Хлопчик, якого назвали Матвієм, став другою дитиною в сім'ї мешканки Київського району Одеси Дарини. Мама і немовля почувають себе добре.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що привітати одеситів з Днем народження міста прибули гості з 28 країн світу.

Також, у день народження Одеси на Алеї Зірок відкрили нові імена.