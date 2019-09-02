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    У день народження Одеси на Алеї Зірок відкрили нові імена

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    У день народження Одеси на Алеї Зірок відкрили нові імена

    У День міста Алея Зірок поповнилася ще шістьма іменами видатних одеситів

    2 вересня 2019 року, у день народження Одеси, на Алеї Зірок по вулиці Ланжеронівській відбулося урочисте відкриття нових імен одеситів, які зробили вагомий внесок у розвиток культури міста.

    У святковій події взяв участь Одеський міський голова Геннадій Труханов.

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    У день народження Одеси на Алеї Зірок відкрили нові імена
    У день народження Одеси на Алеї Зірок відкрили нові імена
    У день народження Одеси на Алеї Зірок відкрили нові імена
    У день народження Одеси на Алеї Зірок відкрили нові імена
    У день народження Одеси на Алеї Зірок відкрили нові імена
    У день народження Одеси на Алеї Зірок відкрили нові імена
    У день народження Одеси на Алеї Зірок відкрили нові імена
    У день народження Одеси на Алеї Зірок відкрили нові імена
    У день народження Одеси на Алеї Зірок відкрили нові імена
    У день народження Одеси на Алеї Зірок відкрили нові імена
    У день народження Одеси на Алеї Зірок відкрили нові імена
    У день народження Одеси на Алеї Зірок відкрили нові імена
    У день народження Одеси на Алеї Зірок відкрили нові імена
    У день народження Одеси на Алеї Зірок відкрили нові імена
    У день народження Одеси на Алеї Зірок відкрили нові імена
    У день народження Одеси на Алеї Зірок відкрили нові імена

    У день 225-ї річниці заснування Одеси Алея Зірок поповнилася шістьма новими іменами відомих діячів мистецтва, які прославили місто, серед яких:

    • Блещунов Олександр Володимирович - колекціонер, засновник музею приватних колекцій (1914-1991 рр. - 105 років від дня народження);
    • Водяний Михайло Григорович - актор (1924-1987 рр. - 95 років від дня народження);
    • Довженко Олександр Петрович - режисер, драматург, письменник, класик світового кіно (1894-1956 рр. - 125 років від дня народження);
    • Нілус Петро Олександрович - живописець, художній критик, белетрист (1869-1943 рр. - 150 років від дня народження);
    • Нечерда Борис Андрійович - поет-шістдесятник, прозаїк (1939-1998 рр. - 80 років від дня народження);
    • Соколов Олег Аркадійович - художник (1919-1990 рр. - 100 років від дня народження).

    Мер Одеси вручив пам'ятні дипломи керівникам установ, де працювали увічнені на Алеї Зірок одесити, а також родичам і близьким відомих діячів.

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