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    Привітати одеситів з Днем народження міста прибули гості з 28 країн світу

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    Привітати одеситів з Днем народження міста прибули гості з 28 країн світу

    З нагоди ювілею Одеси міський голова провів прийом для представників іноземних делегацій, дипломатичних місій та почесних гостей з міст України

    2 вересня 2019 року привітати Одесу з 225-річним ювілеєм прибули офіційні делегації з 28-ми країн світу, а також представники муніципалітетів з різних міст України.

    Під час офіційного прийому з нагоди Дня міста Одеський міський голова Геннадій Труханов подякував гостям за увагу і підтримку в розвитку всебічних відносин між містами і країнами.

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    Привітати одеситів з Днем народження міста прибули гості з 28 країн світу
    Привітати одеситів з Днем народження міста прибули гості з 28 країн світу
    Привітати одеситів з Днем народження міста прибули гості з 28 країн світу
    Привітати одеситів з Днем народження міста прибули гості з 28 країн світу
    Привітати одеситів з Днем народження міста прибули гості з 28 країн світу
    Привітати одеситів з Днем народження міста прибули гості з 28 країн світу
    Привітати одеситів з Днем народження міста прибули гості з 28 країн світу
    Привітати одеситів з Днем народження міста прибули гості з 28 країн світу

    «Одеса - це інтеркультурна столиця України. Толерантність, взаємоповага і взаємодопомога - ось основні принципи, на яких стоїть фундамент нашого міста. Ці ж принципи лежать і в основі відносин, які ми сьогодні активно розвиваємо з іншими містами та країнами. Упевнений, з кожним роком кількість наших друзів буде тільки збільшуватися», - підкреслив Геннадій Труханов.

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