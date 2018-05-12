У Великій Михайлівці взялися за ремонт доріг

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На Одещині відновлюють дорожню інфраструктуру

У селищі Велика Михайлівка розпочався капітальний ремонт проїжджої частини центральних вулиць та благоустрій прилеглої території.

Про це інформує прес-служба Одеської облради, повідомляє «Главком».

Наразі ремонті роботи проходять по вул. Ватутіна, де переважно зосереджений основний рух малогабаритного транспорту та легкових автомобілів через що відбувається стрімке руйнування дорожнього полотна.

Капітальний ремонт також передбачає розширення проїжджої частини та встановлення нових бордюрів. У вздовж тротуарів відбувається висадка зелених насаджень та благоустрій території.

На відновлення дорожньої інфраструктури в районному центрі з обласного бюджету виділено 900 тис. гривень.

«Відновлення дорожньої інфраструктури в населених пунктах Одеської області є нашим першочерговим завданням, адже від цього залежить ефективність подальшої розбудови будь-якого села, селища або міста та рівень комфорту проживаючих там громадян», − зауважив голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський.