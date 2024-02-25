ЗСУ пояснили, як знищення ворожого А-50 вплине на обстріли України
Ігнат відповів, чи справді після втрати російського літака поменшає ракетних ударів по Україні
Хоча знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У зменшує бойові спроможності ворога, на обстріли Україні це не вплине. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.
Представник повітряників спростував припущення про те, що нібито після втрати літака А-50У росіяни менше запускатимуть ракет по Україні і переключаться на атаки «Шахедами».
«Спроможності російської авіації меншають із тим, що знищується спецтехніка, нищиться льотний склад, весь екіпаж загинув, тому тільки таким чином можна потроху знищувати ворога тими засобами, що в нас є», – зазначив Ігнат.
Водночас він нагадав, що окупанти ще мають літаки дальнього радіолокаційного виявлення, тому атаки на Україну продовжаться.
«Звичайно, будуть враховувати те, що відбулося. Не будуть підлітати тим самим А-50. Ви бачите, що чим більше їх знищуємо, тим далі діє той літак. Це зменшує їхні спроможності в проведенні радіолокаційної розвідки території України, виявленні повітряних цілей, а також виявлень наших радіолокаційних систем», – зауважив речник Повітряних сил.
Нагадаємо, що 23 лютого Повітряні сили повідомили про збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Літак мав позивний «Баян». Екіпаж із десяти людей, який був на борту, також знищений українськими Збройними силами.
Також повідомлялося, що ввечері 14 січня росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який допомагав окупантам визначати розташування українських об'єктів та наводив удари по них. Всього на озброєнні Російської Федерації три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У. Один літак коштує щонайменше $330 млн.
Літак дальнього радіолокаційного виявлення виступає в ролі коригувальника при масованих обстрілах України. Росія також використовує їх для виявлення української ППО.
До слова, минулого року один російський А-50 вже було пошкоджено. Тоді літак, розташований на авіабазі «Мачулищі», атакував безпілотний літальний апарат.
Коментарі — 0