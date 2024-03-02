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Кількість загиблих людей після удару по Одесі знову зросла

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кількість загиблих людей після удару по Одесі знову зросла
фото: ДСНС

Наразі проводяться роботи з деблокування тіла загиблого з-під завалів багатоповерхівки

В Одесі під завалами будинку, в який влучив ворожий дрон, знайшли ще одне тіло. Кількість жертв обстрілу міста зросла до восьми. Про це повідомляє ДСНС.

«На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло восьмої загиблої людини», – повідомили рятувальники.

Наразі проводяться роботи з деблокування тіла загиблого з-під завалів багатоповерхівки.

Як повідомлялося, унаслідок влучання ворожого дрона в Одесі пошкоджена тепломережа. Без опалення перебувають 11 домівок, школа та дитячий садок.

Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку. Раніше повідомлялося про трьох загиблих, серед яких дитина.

Неділя 3 березня в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненого в ніч на 2 березня.

Крім того, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed 131/136. Один із «шахедів» влучив у подвір’я будинку у Шевченківському районі міста.

Читайте також: Ситуація в регіонах: нічний терор Одеси, атака «Шахедів» на Харків
Теги: Харків Одеса опалення рятувальники дитячий садок безпілотник дитина

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