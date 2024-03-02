Кількість загиблих людей після удару по Одесі знову зросла

Наразі проводяться роботи з деблокування тіла загиблого з-під завалів багатоповерхівки

В Одесі під завалами будинку, в який влучив ворожий дрон, знайшли ще одне тіло. Кількість жертв обстрілу міста зросла до восьми. Про це повідомляє ДСНС.

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«На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло восьмої загиблої людини», – повідомили рятувальники.

Наразі проводяться роботи з деблокування тіла загиблого з-під завалів багатоповерхівки.

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Як повідомлялося, унаслідок влучання ворожого дрона в Одесі пошкоджена тепломережа. Без опалення перебувають 11 домівок, школа та дитячий садок.

Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку. Раніше повідомлялося про трьох загиблих, серед яких дитина.

Неділя 3 березня в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненого в ніч на 2 березня.

Крім того, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed 131/136. Один із «шахедів» влучив у подвір’я будинку у Шевченківському районі міста.