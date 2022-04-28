Військові збили три російські ракети в небі над Одесою

Збита ракета залишила димовий слід в небі над Одесою

Ввечері в Одеському районі пролунали вибухи

Увечері 28 квітня над Одеським районом було збито три російські ракети. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Крім того, війська РФ намагалися проводити повітряну розвідку щодо об’єктів інфраструктури за допомогою безпілотника. Його також збили.

Як відомо, о 17:55 в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Увечері в Одесі пролунало декілька вибухів.

Вибухи почалися приблизно о 18:55 і тривали до 19:10.

27 квітня о 6:45 російські фашисти вдруге обстріляли ракетами міст через Дністровський лиман, що в Одеській області.

26 квітня росіяни завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман на Одещині. Наразі там частково відновили рух по одній смузі. Ведуться ремонтні роботи. Жертв немає.