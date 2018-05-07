В Арцизі чоловік пограбував ломбард

Поліцейські за гарячими слідами встановили особу грабіжника та затримали його

Арцизькі поліцейські затримали підозрюваного в пограбуванні ломбарду. Ним виявився раніше судимий за аналогічні злочини 41-річний місцевий житель. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це інформує відділ комунікації Національної поліції в Одеській області, повідомляє «Главком». «6 травня до поліції



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Поліцейські за гарячими слідами встановили особу грабіжника та затримали його

Арцизькі поліцейські затримали підозрюваного в пограбуванні ломбарду. Ним виявився раніше судимий за аналогічні злочини 41-річний місцевий житель. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це інформує відділ комунікації Національної поліції в Одеській області, повідомляє «Главком».

«6 травня до поліції звернулась працівниця ломбарду та повідомила, що в денний час доби невідомий пограбував заклад», - йдеться у повідомленні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські розшукували можливих свідків, переглянули та вилучили відео з камер спостереження.

Встановлено, що близько 15:00 чоловік худорлявої статури в темній кофті з капюшоном зайшов до ломбарду та, погрожуючи жінці, зажадав гроші та золоті вироби. Злякана жінка віддала усі кошти, які були у касі, та прикраси. Загальна сума збитку становить близько двадцяти тисяч гривень.

В ході проведення розшукових заходів за прикметами, наданими потерпілою, працівниками поліції встановлено особу порушника. Ним виявився раніше судимий за аналогічні злочини 41-річний житель м. Арциз. Протягом години зловмисника знайшли у центрі міста. В нього вилучили викрадене. Під тиском незаперечних доказів порушник зізнався у скоєному.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від чотирьох до восьми років.

Слідство триває.



