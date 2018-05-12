В Ізмаїлі триває масштабне будівництво Палацу спорту

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Будівництво планується завершити наприкінці 2019 року

Сучасний спорткомплекс буде складатись з 5 корпусів загальною площею 4 тис. кв. м. Тут розмістяться 6 спортивних залів для занять боротьбою, футболом, волейболом, баскетболом, легкою та важкою атлетикою, також тут будують критий басейн, та облаштовують відкриті спортивні майданчики.

Загальна площа спортивного комплексу буде складати 12 тис. кв. м.

Про це інформує прес-служба Одеської облради, повідомляє «Главком».

Роботи проходять за рахунок співфінансування з бюджетів всіх рівнів. Зокрема, з обласного бюджету у минулому році було виділено 5 млн. грн.

«Це буде наймасштабніший спортивний комплекс в Одеській області за межами м. Одеса, який дозволить нам проводити змагання всеукраїнського рівня, та готувати спортсменів з різних дисциплін», − розповів Анатолій Урбанський.