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    В Ізмаїлі триває масштабне будівництво Палацу спорту

    • Сьогодні, 13:02
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    Будівництво планується завершити наприкінці 2019 року

    Сучасний спорткомплекс буде складатись з 5 корпусів загальною площею 4 тис. кв. м. Тут розмістяться 6 спортивних залів для занять боротьбою, футболом, волейболом, баскетболом, легкою та важкою атлетикою, також тут будують критий басейн, та облаштовують відкриті спортивні майданчики.

    Загальна площа спортивного комплексу буде складати 12 тис. кв. м.

    Про це інформує прес-служба Одеської облради, повідомляє «Главком».

    Роботи проходять за рахунок співфінансування з бюджетів всіх рівнів. Зокрема, з обласного бюджету у минулому році було виділено 5 млн. грн.

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    В Ізмаїлі триває масштабне будівництво Палацу спорту
    В Ізмаїлі триває масштабне будівництво Палацу спорту
    В Ізмаїлі триває масштабне будівництво Палацу спорту
    В Ізмаїлі триває масштабне будівництво Палацу спорту
    В Ізмаїлі триває масштабне будівництво Палацу спорту
    В Ізмаїлі триває масштабне будівництво Палацу спорту

    «Це буде наймасштабніший спортивний комплекс в Одеській області за межами м. Одеса, який дозволить нам проводити змагання всеукраїнського рівня, та готувати спортсменів з різних дисциплін», − розповів Анатолій Урбанський.

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    будівництво Одещина Анатолій Урбанський інфраструктура
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