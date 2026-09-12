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Росія атакувала Одещину: пошкоджено відділення «Нової пошти»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Одещину: пошкоджено відділення «Нової пошти»
Пошкоджене відділення «Нової пошти»
фото: Одеська ОВА

Внаслідок атаки постраждали дві людини 

У ніч на 13 вересня російська окупаційна армія атакувала Одещину безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає «Главком».

За інформацією Кіпера, внаслідок ворожого удару реактивним БпЛА пошкоджено відділення логістичної компанії («Нової пошти» – «Главком»). Постраждали дві людини.

Пошкоджено фасад будівлі, скління та вантажний автомобіль. Постраждали двоє людей. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків, – написав Кіпер.

Як відомо, у ніч проти 12 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну із застосуванням балістичних і крилатих ракет, керованих авіаційних ракет та 129 безпілотників. Основним напрямком удару стала Одеська область.

Росіяни застосували балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, запущені з Воронезької та Ростовської областей РФ, а також із тимчасово окупованого Криму. З акваторії Чорного моря ворог випустив вісім крилатих ракет морського базування «Калібр». Також противник атакував шістьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над Чорним морем.

Внаслідок масованої атаки РФ на Одещині постраждали понад 35 людей, серед них п'ятимісячна дитина. Шестеро постраждалих госпіталізовані. Російський удар повністю зруйнував верхні поверхи житлової багатоповерхівки, пошкодив сусідні будинки та газопровід. За іншою адресою пошкоджено ще три житлові будинки, один із яких повністю зруйнований.

Нагадаємо, уночі 1 вересня на Одещині Росія атакувала ударними БпЛА типу Shahed міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення «Орлівка», що на кордоні з Румунією. 

Зазначається, що внаслідок атаки влучання зафіксовано по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які локалізували рятувальники.

Теги: Одещина Нова пошта безпілотник

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