В Одесі демонтують тимчасові торгові об'єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі



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Співробітники управління розвитку споживчого ринку демонтували 2 тимчасових споруди і 25 незаконно розміщених елементів торгівлі

В Одесі триває робота з наведення порядку в сфері вуличної торгівлі. Фахівці управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міськради регулярно виявляють торгові об'єкти, що підлягають демонтажу.

Так, з 21 червня 2019 року в Одесі демонтовані 2 тимчасових споруди. Крім того, були виявлені і демонтовані 25 незаконно розміщених елементів торгівлі.

Тимчасові споруди (кіоски, павільйони, трейлери та інше) демонтують на підставі відповідних рішень виконавчого комітету Одеської міської ради.

Стихійно встановлені елементи вуличної торгівлі вулицями Одеси демонтують на підставі відповідного розпорядження Одеського міського голови та наказу начальника управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів.