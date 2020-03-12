В Одесі десятки будинків без опалення через аварію на ТЕЦ



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Без тепла залишилася частина мікрорайону Пересип

На магістральну теплотрасу діаметром 600 мм звалилася вишка й утворилася теча

В Одесі сталася серйозна аварія на теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Без тепла залишилася частина мікрорайону Пересип.

Про це повідомляє Думская з посиланням на КП Теплопостачання міста Одеси в середу, 11 березня.

За словами директора компанії Анни Позднякової, інцидент стався 11березня близько 14:00.

«На магістральну теплотрасу діаметром 600 мм упала вежа, утворилася теча. У результаті була аварійно відключена нижня зона від централі», - йдеться в повідомленні.

Без теплопостачання залишилися абоненти на вулицях Отамана Чепіги, Отамана Головатого, Приморської і Чорноморського Козацтва. Це 33 житлові будинки, два дитячі садки, три школи, п'ять медичних об'єктів, в тому числі пологовий будинок №4.

Відновити подачу тепла сподіваються протягом доби.

Минулого тижня в Києві на мосту Патона стався прорив теплотраси, в результаті чого у Дніпро хлинули потоки гарячої води. Без опалення та гарячої води залишилися близько 200 житлових будинків у мікрорайонах Русанівка та Березняки.