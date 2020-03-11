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    МАУ вивозитиме українців з Риму та Мілану та призупиняє рейси до Венеції

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    Мандрівникам, яким буде необхідно переїхати з Венеції до Риму або іншого міста для вильоту в Україну, необхідно завантажити та заповнити спеціальну декларацію - МАУ вивозитиме українців з Риму та Мілану та призупиняє рейси до Венеції
    Мандрівникам, яким буде необхідно переїхати з Венеції до Риму або іншого міста для вильоту в Україну, необхідно завантажити та заповнити спеціальну декларацію

    Авіакомпанія не виконуватиме рейси з Києва до Венеції з 12 березня до 12 квітня

    Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» через поширення коронавірусу COVID-19 в Італії призупиняє сполучення Київ – Венеція до 12 квітня та вивозитиме українців рейсами з Риму та Мілану. Про це повідомили у пресслужбі авіакомпанії, пише «Укрінформ».

    «У зв'язку із заходами стримування COVID-19, запровадженими за рекомендацією ВООЗ владою деяких країн, авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» вносить зміни до розкладу рейсів на низці напрямків. У авіакомпанії ухвалене рішення призупинити виконання рейсів Київ – Венеція у період з 12 березня по 12 квітня. Пасажири зможуть покинути територію Італії регулярними рейсами МАУ з Риму та Мілану, які виконуватимуться з метою повернути українців на батьківщину – переважно на вивезення», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що мандрівникам, яким буде необхідно переїхати з Венеції до Риму або іншого міста для вильоту в Україну, необхідно завантажити та заповнити спеціальну декларацію.

    Також, реагуючи на нові правила в'їзду до Ізраїлю, МАУ коригує розклад польотів з міст України до Тель-Авіва. Зокрема, на період 12 березня – 8 квітня скасовані рейси Одеса – Тель-Авів (окрім 18 і 25 березня) і Дніпро – Тель-Авів, а також рейси Харків – Тель-Авів з 15 березня по 8 квітня. Рейси Київ – Тель-Авів виконуватимуться двічі на день. Пасажирам рейсів Дніпро – Тель-Авів буде запропонований альтернативний варіант перельоту через Київ на найближчий рейс.

    Крім того, зазначається, що до 22 травня виконання прямих рейсів Київ – Ізмір (Туреччина) авіакомпанією МАУ буде тимчасово зупинене. Пасажирам рейсів до/з Ізміра будуть запропоновані варіанти подорожі з пересадкою у Стамбулі. У зв'язку зі зниженим попитом до 1 квітня прямі рейси між Одесою і Стамбулом виконуватися не будуть.

    У МАУ додають, що з 13 березня по 7 квітня виконуватимуть по одному рейсу на день між Києвом і Лондоном. Відбудуться зміни і в програмі внутрішніх рейсів. До 8 квітня будуть скасовані другі частоти на маршрутах між Києвом і Херсоном, Чернівцями, Івано-Франківськом, Львовом і Запоріжжям.

    Авіакомпанія МАУ проактивно зв'яжеться з кожним пасажиром скасованих рейсів, який залишив свої прямі контактні дані під час бронювання квитків.

    «З огляду на значне зниження попиту багато авіакомпаній світу скоротили частотність польотів або й зовсім припинили повітряне сполучення з низкою країн. МАУ - не виняток. Ми гостро відчуваємо зростаючі побоювання пасажирів, пов'язані з подорожами до охоплених вірусом регіонів. Тому ми коригуємо свій розклад таким чином, аби найбільш повно задовольняти попит на авіаперевезення і при цьому забезпечувати безпеку наших пасажирів і екіпажів» – зазначила директор з комунікацій МАУ Євгенія Сацька.

    З метою забезпечення максимально безпечних умов перельотів, авіакомпанія МАУ запровадила процедуру повної дезінфекції всіх повітряних суден, що прибувають з міст Італії, до зниження епідеміологічного рівня.

    Авіакомпанія також обіцяє оперативно інформувати про будь-які подальші зміни в розкладі.

    Нагадаємо, МАУ через коронавірус скасовує рейси до 16 країн світу, а Wizz Air – до Італії та Ізраїлю.

    Також авіакомпанія Ryanair призупиняє всі внутрішні та міжнародні рейси до Італії через спалах коронавірусу. 

    Туреччина Харків Київ Одеса Дніпро Італія МАУ авіаперевезення Венеція ВООЗ
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