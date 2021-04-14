Толстушка поиздевалась над женой Бибера в бикини и рассмешила фанатов

На оригинальном кадре Бибер запечатлена в разноцветном бикини,

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок жены канадского музыканта Джастина Бибера, супермодели Хейли Бибер. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На оригинальном кадре Бибер запечатлена в разноцветном бикини, верх которого оформлен черно-коричневыми полосками. При этом пришитая на плавках модели красная деталь создает иллюзию того, что она надела двое купальных трусов. Звезда попозировала в супермаркете с корзиной продуктов в руке.

instagram.com/celestebarber/

Барбер, в свою очередь, также сфотографировалась в бикини и завязанной блузке, оголяющей ее грудь. Вдобавок блогерша надела две пары трусов, чтобы сымитировать наряд Бибер. Австралийка также повторила позу манекенщицы. «Жду, когда созреет авокадо», — подписала она пост.

Публикация рассмешила фанатов Барбер. «Ты сделала мой день!», «А что, я бы в таком виде каждый день за продуктами ходила!», «Тебя не выгнали?», «Теперь это мой любимый снимок!», «Я обожаю тебя и твой юмор!» — писали они.

Ранее «Скотч» показывал фото нигерийского бездомногог, который стал звездой благодаря случайной встрече с дизайнером.

Парень по имени Али спал под мостом в городе Икеджа, Нигерия. По случайности там же назначил съемку дизайнер по имени Афолаби. Парень, который должен был сниматься, опаздывал, поэтому Афолаби решил быстро найти ему замену. Его взгляд упал на Али, который дремал на рельсах, и дизайнер понял, что парень — прирожденная модель.

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