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    Одеські правоохоронці затримали двох чоловіків, які виготовляли фальшиві гроші

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    Наразі поліція вирішує питання щодо обрання правопорушникам запобіжного заходу - Одеські правоохоронці затримали двох чоловіків, які виготовляли фальшиві гроші
    Наразі поліція вирішує питання щодо обрання правопорушникам запобіжного заходу
    Фото Нацполіція Одеської області

    Правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років

    В Одесі правоохоронці оголосили підозру двом чоловікам у виготовленні та збуті фальшивих грошей. Про таке повідомили у пресслужбі Національної поліції Одеської області.

    За даними правоохоронців, наразі затримали двох чоловіків – 40-ка та 45-ти років. За версією слідства, підозрювані облаштували у своїй квартирі типографію для друку підробленої національної валюти номіналом 500 гривень. У поліції запевнили, чоловіки збували фальшиві купюри за півціни, аби «папірці» перебували в обігу під виглядом справжніх грошей.

    У пресслужбі повідомили, 40-річний підозрюваний вже був судимий за аналогічний злочин, а 45-річний фігурант справи притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку та шахрайство.

    Поліція провела обшуки в домівках чоловіків, там вони виявили підроблені гроші, їх макети, принтер, ультрафіолетовий детектор, фарбу та інше приладдя. Усі ці докази правоохоронці направили на експертизу.

    Чоловікам закидають порушення ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України, а саме виготовлення або збут підроблених грошей. Якщо провину чоловіків доведуть, їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

    Тим часом, у середу, 14 квітня, в селі Катюжанка Київської області невідомі підірвали банкомат, розташований біля магазину, та викрали понад 100 тис. грн.

    Теги: шахрайство Одеса гроші поліція злочин
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