В Одесі на заправці згоріла автівка (відео)

Ніхто не постраждав. Причину займання і збитки встановлюють правоохоронці

Пожежа спалахнула в авто «ВАЗ»

У суботу, 5 лютого, в Київському районі Одеси безпосередньо на автозаправній станції загорівся автомобіль. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області.

Зазначається, що приблизно о 21:20 надійшло повідомлення про займання автомобіля.

Як з'ясувалося, загорівся автомобіль «ВАЗ» на АЗС «Амік» на вул. Люстдорфська дорога, 55.

О 21:25 пожежу локалізували та о 21:27 ліквідували. Причину займання та збитки встановлюють. Загиблих і постраждалих немає.

У соціальних мережах очевидці повідомили, що люди, які перебували на АЗС, намагалися самостійно загасити вогонь, але безрезультатно.

Пожежу ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, напередодні на Одещині спалахнула масштабна пожежа на складах (фото).