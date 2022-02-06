  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    В Одесі на заправці згоріла автівка (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ніхто не постраждав. Причину займання і збитки встановлюють правоохоронці - В Одесі на заправці згоріла автівка (відео)
    Ніхто не постраждав. Причину займання і збитки встановлюють правоохоронці
    скріншот із відео

    Пожежа спалахнула в авто «ВАЗ»

    У суботу, 5 лютого, в Київському районі Одеси безпосередньо на автозаправній станції загорівся автомобіль. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області.

    Зазначається, що приблизно о 21:20 надійшло повідомлення про займання автомобіля.

    Як з'ясувалося, загорівся автомобіль «ВАЗ» на АЗС «Амік» на вул. Люстдорфська дорога, 55.

    О 21:25 пожежу локалізували та о 21:27 ліквідували. Причину займання та збитки встановлюють. Загиблих і постраждалих немає.

    У соціальних мережах очевидці повідомили, що люди, які перебували на АЗС, намагалися самостійно загасити вогонь, але безрезультатно.

    Пожежу ліквідували рятувальники.

    Нагадаємо, напередодні на Одещині спалахнула масштабна пожежа на складах (фото).

    Теги: пожежа ДСНС Одеса АЗС автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Одесі на заправці згоріла автівка (відео)