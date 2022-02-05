У Дніпрі мешканець знайшов у квартирі 700 кажанів (фото)
Зимова сплячка кажанів продовжиться у центі порятунку рукокрилих
Крилаті вирішили зимувати на балконі
У Дніпрі на житловому масиві Червоний Камінь в одній із квартир знайшли майже тисячу кажанів. Зазначається, що крилаті жили на балконі. Про це розповіли у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Коли господарі виявили у своїй квартирі кажанів, то дуже здивувалися. Крилатих вони знайшли на балконі, де ті організували собі зимову сплячку. Їх налічувалося 719.
Господарі квартири негайно на місце викликали рятувальників, які завантажили кажанів у коробки та передали до Харківського центру порятунку рукокрилих.
Що робити, коли кажан залетів у будинок
- Головне не панікувати. Для вас і для звіра це великий стрес. Варто поводитися максимально спокійно. Не дайте йому залетіти всередину квартири. Відкрийте вікна та постарайтеся направити його на політ надвір.
- Не можна збивати кажана. Зокрема, так його можна травмувати. Якщо тварина перестала літати та сіла, візьміть щільні рукавички й постарайтеся взяти його в руки. Заборонено брати кажанів голими руками.
- Тримайте кажана правильно. Потрібно, щоб його крила були притиснуті до тіла. Зафіксуйте великий палець під підборіддям, щоб миша не могла вас вкусити.
- Випустіть кажана надвір.