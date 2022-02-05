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    Події в Україні

    У Дніпрі мешканець знайшов у квартирі 700 кажанів (фото)

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    Зимова сплячка кажанів продовжиться у центі порятунку рукокрилих - У Дніпрі мешканець знайшов у квартирі 700 кажанів (фото)

    Зимова сплячка кажанів продовжиться у центі порятунку рукокрилих

    фото: dp.dsns.gov.ua

    Крилаті вирішили зимувати на балконі

    У Дніпрі на житловому масиві Червоний Камінь в одній із квартир знайшли майже тисячу кажанів. Зазначається, що крилаті жили на балконі. Про це розповіли у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

    Коли господарі виявили у своїй квартирі кажанів, то дуже здивувалися. Крилатих вони знайшли на балконі, де ті організували собі зимову сплячку. Їх налічувалося 719.

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    Зимова сплячка кажанів продовжиться у центі порятунку рукокрилих. фото: dp.dsns.gov.ua
    Зимова сплячка кажанів продовжиться у центі порятунку рукокрилих. фото: dp.dsns.gov.ua

    Господарі квартири негайно на місце викликали рятувальників, які завантажили кажанів у коробки та передали до Харківського центру порятунку рукокрилих.

    Що робити, коли кажан залетів у будинок

    • Головне не панікувати. Для вас і для звіра це великий стрес. Варто поводитися максимально спокійно. Не дайте йому залетіти всередину квартири. Відкрийте вікна та постарайтеся направити його на політ надвір.
    • Не можна збивати кажана. Зокрема, так його можна травмувати. Якщо тварина перестала літати та сіла, візьміть щільні рукавички й постарайтеся взяти його в руки. Заборонено брати кажанів голими руками.
    • Тримайте кажана правильно. Потрібно, щоб його крила були притиснуті до тіла. Зафіксуйте великий палець під підборіддям, щоб миша не могла вас вкусити.
    • Випустіть кажана надвір.
    Нагадаємо, раніше Харківський університет імені Каразіна атакували кажани (фото).
    Теги: ДСНС Дніпро тварини
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    У Дніпрі мешканець знайшов у квартирі 700 кажанів (фото)