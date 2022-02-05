У Дніпрі мешканець знайшов у квартирі 700 кажанів (фото)

Крилаті вирішили зимувати на балконі

У Дніпрі на житловому масиві Червоний Камінь в одній із квартир знайшли майже тисячу кажанів. Зазначається, що крилаті жили на балконі. Про це розповіли у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Коли господарі виявили у своїй квартирі кажанів, то дуже здивувалися. Крилатих вони знайшли на балконі, де ті організували собі зимову сплячку. Їх налічувалося 719.

Господарі квартири негайно на місце викликали рятувальників, які завантажили кажанів у коробки та передали до Харківського центру порятунку рукокрилих.

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