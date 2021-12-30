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    Одна з найстаріших українок отримала другу дозу вакцини (фото)

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    У свої 104 роки пані Софія пройшла повний курс вакцинації - Одна з найстаріших українок отримала другу дозу вакцини (фото)
    У свої 104 роки пані Софія пройшла повний курс вакцинації
    фото: ЮНІСЕФ Україна/Facebook

    Софії Цуркан 104 роки

    Мобільна бригада відвідала одеситку Софію Цуркан для того, щоб жінка отримала другу дозу вакцини від коронавірусу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила організація ЮНІСЕФ Україна.

    «Ми неймовірно раді, що найбільш вразливі групи населення в Україні отримують такий необхідний захист від Covid 19», – йдеться в повідомленні.

    Отримати другу дозу пані Софія змогла завдяки спеціальному обладнанню для транспортування вакцин. Його Україні допоміг отримати уряд Японії за сприяння ЮНІСЕФ.

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    Одна з найстаріших українок отримала другу дозу вакцини (фото)
    Одна з найстаріших українок отримала другу дозу вакцини (фото)
    Одна з найстаріших українок отримала другу дозу вакцини (фото)
    Одна з найстаріших українок отримала другу дозу вакцини (фото)
    фото: ЮНІСЕФ Україна/Facebook

    Нагадаємо, сьогодні всі області України вийшли з червоної зони. «Така ситуація стала можливою завдяки покращенню епідемічної ситуації. Зокрема, всі індикатори, за яким визначаються рівні епідемічної небезпеки, перебувають в межах норми у всіх областях», – кажуть у МОЗ.

    Також МОЗ назвав область, де вчора не виявили жодного нового хворого на Covid-19.

    Раніше українські вчені оприлюднили важливі дані про штам «Омікрон».

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    Теги: здоров'я Одеса Facebook жінка населення коронавірус
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    Одна з найстаріших українок отримала другу дозу вакцини (фото)