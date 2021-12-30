Одна з найстаріших українок отримала другу дозу вакцини (фото)

У свої 104 роки пані Софія пройшла повний курс вакцинації

Софії Цуркан 104 роки

Мобільна бригада відвідала одеситку Софію Цуркан для того, щоб жінка отримала другу дозу вакцини від коронавірусу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила організація ЮНІСЕФ Україна.

«Ми неймовірно раді, що найбільш вразливі групи населення в Україні отримують такий необхідний захист від Covid 19», – йдеться в повідомленні.

Отримати другу дозу пані Софія змогла завдяки спеціальному обладнанню для транспортування вакцин. Його Україні допоміг отримати уряд Японії за сприяння ЮНІСЕФ.

Нагадаємо, сьогодні всі області України вийшли з червоної зони. «Така ситуація стала можливою завдяки покращенню епідемічної ситуації. Зокрема, всі індикатори, за яким визначаються рівні епідемічної небезпеки, перебувають в межах норми у всіх областях», – кажуть у МОЗ.

Також МОЗ назвав область, де вчора не виявили жодного нового хворого на Covid-19.

Раніше українські вчені оприлюднили важливі дані про штам «Омікрон».

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