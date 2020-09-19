Вибори-2020: поліція вже відкрила майже 40 кримінальних проваджень графіка



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За добу поліцейські відкрили чотири кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесу

За два тижні поліція зареєструвала 381 повідомлення про порушення виборчого законодавства

Упродовж доби до поліції надійшло 47 заяв та повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого законодавства. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Найбільше повідомлень зафіксовано у:

Донецькій області – 14,

Одеській – 5,

Сумській – 5,

Закарпатській – 4,

Чернігівській – 4,

Київській - 3,

Дніпропетровській – 2,

Івано-Франківській – 2,

Вінницькій - 1,

Волинській – 1,

Кіровоградській – 1,

Полтавській – 1,

Рівненській - 1,

Харківській - 1,

Херсонській – 1,

Хмельницькій - 1.

Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 381 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом.

Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо чотирьох кримінальних правопорушень.

Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 39 кримінальних правопорушень: 21 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 18 – пов’язані з виборчим процесом.

Також складено 6 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Як повідомлялося, майже 136 тис. правоохоронців забезпечуватимуть публічний порядок і безпеку під час місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня.