У місті та області повітряну тривогу не оголошували

Сьогодні зранку, 30 серпня в Одесі пролунали вибухи. Проте, у місті та області повітряну тривогу не оголошували. Про це повідомляє «Суспільне».

Як зазначається у повідомленні, вибухи прогриміли близько 07:31 години. Однак в Одесі не спрацювали сирени оповіщення. Незважаючи на це, громадянам слід пройти в укриття.

Задля збереження життя мешканцям міста потрібно залишатися у сховищах, доки не буде змоги пересвідчитися, що небезпека минула.

Нагадаємо, триває 188-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.