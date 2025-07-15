Зеленський звернувся до українців у День Державності

Президент: «Протягом століть і на Русі, і на Січі, в усі епохи, хоч би який ворог і з якого боку приходив, ніщо вороже не приживається на цій землі»

Президент Володимир Зеленський опублікував звернення з нагоди Дня Української Державності. Глава держави закликав громадян вірити у перемогу та продовжувати боротьбу проти російських загарбників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

Зеленський наголосив, що цей день про всі етапи державотворення України, а також він обʼєднує десятки поколінь – тих, хто жив на цій землі тисячу років тому, і тих, хто живе зараз.

«Міст крізь часи, який стоїть на трьох нерушимих опорах: українці тут були, українці тут є, українці тут будуть. І завжди на цій землі перемагає життя, беруть гору цінності та наш характер. Найкраще в наших людях, які попри війну, сльози й біль зберегли в собі людину, бережуть одне одного, а значить – бережуть свою державу», – додав він.

За словами президента, українці тримаються на війні проти РФ, адже захищають дім. Зеленський наголосив, що кожна відбита ворожа атака це не буденність, а велика справа. «Герої на фронті, хто тримає позиції, хто щоночі збиває ракети й «шахеди», хто гасить вогонь, хто розбирає завали. І кожен громадянин, який тримається увесь цей непростий час», – наголосив політик.

«Ми часто чуємо від партнерів: «Як вашим людям це вдається? Така міцність, витримка, сталевість…» Вони кажуть: «Це феномен українського народу». Так, це приємні слова, але сьогодні українці тримаються не заради цього, не для гучних епітетів на нашу адресу. Ми просто люди, які захищають дім, свій дім, і ми не можемо інакше, бо не хочемо інакше. Не хочемо, аби тут була Росія. От і вся правда».

Нагадаємо, 15 липня Україна відзначає День Української Державності – важливе державне свято, встановлене указом президента у 2021 році. Його мета – вшанування понад тисячолітніх традицій українського державотворення, починаючи з часів Київської Русі.

До слова, киянам та гостям столиці пропонується унікальна можливість безкоштовно дослідити Київ. Для всіх охочих підготовано десять тематичних екскурсій, які проводитимуться у вівторок, п’ятницю та суботу. Важливо зазначити, що маршрути розроблені з урахуванням умов воєнного стану, забезпечуючи доступ до найближчих укриттів у разі повітряної тривоги.