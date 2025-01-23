В Одесі викрили трьох чоловіків, які шантажували військовослужбовця після втрати батька

Наразі триває слідство

В Одесі двох утриманців СІЗО та їхнього спільника, який донедавна перебував на волі, підозрюють у вимаганні неіснуючого боргу у військовослужбовця. Фігурантів можуть засудити до ув'язнення. Про це 22 січня повідомили у пресслужбах Головного управління Нацполіції в Одеській області та Одеської обласної прокуратури.

За інформацією поліції, чоловіки віком 30, 28 та 25 років довідалися, що 23-річний військовий із Подільська має отримати грошову допомогу від держави, тому що його батько загинув на фронті, та вирішили нажитися.

3 фото На весь екран





Підозрювані, які є жителями Подільського району Одещини та Миколаївської області, розшукали номер телефону молодика й почали телефонувати йому, вимагаючи неіснуючий борг.

«Побоюючись за своє життя та здоров'я, потерпілий сплатив їм 70 тисяч гривень, але цього їм не вистачило – забажали ще 850 доларів, які він нібито їм завинив», – йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними слідства, двоє старших порушників на момент вимагання вже перебували у СІЗО. Наймолодший звільнився з місць позбавлення волі наприкінці 2024 року. Молодика затримали, коли він, призначивши військовослужбовцю зустріч, відібрав у захисника України п'ять тисяч гривень, які той мав при собі.

Усім фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підозрюваному, якого затримали нещодавно, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Права внесення застави він не матиме.

Наразі триває слідство. Правоохоронці перевіряють, чи не були учасники угруповання причетними до інших аналогічних ситуацій, що траплялися на території Одещини.