Національна академія внутрішніх справ отримала нового ректора

Руслан Сербин має практичний досвід управління підрозділами Національної поліції, які несуть службу безпосередньо в районах бойових дій

Сербин раніше очолював осередки Національної поліції на Луганщині та Донеччині

Ректором Національної академії внутрішніх справ став доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України та полковник поліції Руслан Сербин. Про це повідомляє МВС.

За словами очільника МВС Ігоря Клименка, Сербин також походить з колективу академії. Він очолював Головне управління Національної поліції у Луганській області, перед тим – виконував обов’язки ректора Львівського державного університету внутрішніх справ та ніс службу на посаді заступника начальника Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Як зазначив Клименко, академія потребує стратегічних змін у підході до процесу підготовки професійних кадрів.

«Маємо амбітну ціль – забезпечити на базі Національної академії внутрішніх справ перепідготовку та підвищення кваліфікації керівних кадрів центральних органів виконавчої влади системи Міністерства внутрішніх справ», – додав він.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров своїм наказом звільнив генерал-лейтенанта Павла Ткачука з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

До слова, керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка ухвалило рішення про дострокове розірвання контракту з професором кафедри друкованих медіа та історії журналістики Микитою Василенком.