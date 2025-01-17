На Київщині поліцейські затримали подружжя, яке заробляло на ухилянтах мільйони

За ухилення від мобілізації зловмисники вимагали у військовозобов'язаних чоловіків понад 1 млн грн

На Київщині чоловік та дружина допомагали підробляти медичні документи, які надавали чоловікам призовного віку можливість уникнути військової служби. Під час обшуків поліцейські вилучили кошти на загальну суму майже 13,7 млн грн. Про це повідомляє поліція Київської області.

Слідством встановлено, що за послуги ухилення від мобілізації зловмисники вимагали від $25 тис., частина з яких йшла лікарям та представникам нині ліквідованих МСЕК або ВЛК. Зазначається, що фігуранти сприяли «клієнтам» в призначенні групи інвалідності та визнання їх непридатними до військової служби із подальшим виключенням з військового обліку.

Правоохоронці провели обшуки під час яких вилучили майже $250 тис., 56,7 тис. євро 468 тис. грн, а також мобільні телефони, банківські картки, флеш-носії та медичну документацію.

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Правоохоронці під час обшуків знайшли понад 10 млн грн фото: Facebook/Поліція Київської області

11 січня правоохоронці затримали 41-річну жінку та 51-річного чоловіка під час передачі $5 тис. Слідчі слідчого управління поліції Київщини повідомили фігурантам про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

У суді обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесенням застави. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у результаті 600 обшуків, які правоохоронці провели в Україні у справі про незаконне переправлення осіб через держкордон, підозри оголошено понад 60 особам.

Як відомо, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо вже колишнього проректора одного зі столичних університетів за обвинуваченням в одержанні грошей за допомогу абітурієнту зі вступом до навчального закладу.

До слова, Державне бюро розслідувань викрило схему заробітку на мобілізації у Миколаївському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки ЗСУ. Так, правоохоронці затримали та повідомили про підозру одному із співробітників.