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В Одесі затримали жінку, яка за хабар допомагала скласти іспити на водійські права

Дарія Демяник
glavcom.ua
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В Одесі затримали жінку, яка за хабар допомагала скласти іспити на водійські права
Жінку затримали під час отримання грошей
фото: od.gp.gov.ua

Жінку, яку підозрюють в участі у корупційній схемі зі складання іспитів

В Одесі викрили корупційну схему, пов’язану зі складанням іспитів для отримання водійських прав. За даними слідства, посередницею могла бути жінка, яку затримали під час передачі хабаря. Про це 18 січня повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Там зазначили, що підозрювана, використовуючи свої звʼязки, допомагала за гроші скласти успішно іспити з водіння у регіональному сервісному центрі МВС. Вона діяла як посередниця: шукала охочих, брала у них гроші та передавала їх службовим особам. Така послуга коштувала $750.

Жінку затримали під час отримання грошей. Їй повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, за що загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, а також конфіскація майна та заборона обіймати певні посади.

Підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Слідство триває, встановлюють людей, які могли скористатись послугами жінки, та причетних до злочинної діяльності.

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Теги: гроші слідство Одещина Україна Одеса

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